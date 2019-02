El Sindicat de Duaners reitera que van «justos» de personal

Aquest dilluns el Sindicat de Funcionaris de Duana va revalidar la presidència de Joan Pau Cuberes al capdavant de la junta. Entre els objectius fixats pel futur més immediat hi ha resoldre els «punts negatius» que s’arrosseguen des de fa anys i entre els quals destaca l’ampliació de la plantilla. «A finals del 2019 esperem ser 13 agents més, però, tot i així, seguirem anant justos», va lamentar Cuberes. Per justificar-se, va recordar que el 2010 hi havia 44 persones servint al cos, mentre que actualment en són 32, és a dir, 12 menys. L’entrada d’aquestes 13, però, no igualarà el nombre de treballadors d’aleshores, ja que, segons va informar Cuberes, enguany hi ha previstes «dues o tres de jubilacions. És un peix que es mossega la cua». Malgrat la preocupació generalitzada i permanent, des del Sindicat van anunciar que esperaran a fer les seves demandes al nou ministre.



D’altra banda, el president va explicar que les obres de millora a les casetes de la frontera hispanoandorrana ja han començat i s’aniran fent progressivament, una per una.