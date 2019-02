La minicentral d'Aixovall rep l'autorització del Govern

El Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) publica aquest dimecres la inscripció definitiva de la instal·lació hidroelèctrica minicentral d'Aixovall (riu d'Os) al Registre d'Instal·lacions Hidroelèctriques. Suposa un pas més endavant per fer realitat aquest projecte d'aprofitament dels salts d'aigua per generar electricitat, igual que ja està fent la minicentral d'Arcalís des del 2017. Amb tot, "encara no podem començar les obres", ha lamentat Joan Carles Grau, el portaveu de Persa (la societat Productora Elèctrica Renovable, que gestionarà aquesta infraestructura), ja que les negociacions amb el comú de Sant Julià de Lòria segueixen encallades. La societat està pendent de rebre el dret de l'ús de l'aigua comunal.

Grau ha explicat que entre aquest dimecres i dijous facilitaran a la corporació un informe que el comú sol·licitava per poder atorgar aquest dret de l'ús de l'aigua. Un cop el rebin, i així ho confien, ja es podran licitar les obres per tal que el projecte vegi la llum el més aviat possible. I més tenint en compte que és una instal·lació que fa anys que se'n parla i no acaba d'arrencar. Hi ha hagut problemes amb l'emplaçament definitiu, a la Borda de l'Arena (a tocar del Centre de Formació Professional), ja que la corporació demanava modificar el traçat perquè consideraven que estava massa a tocar de la carretera, sota de la qual hi ha de passar una canonada d'aigua.

La minicentral d'Aixovall ha estat inscrita al registre amb la possibilitat de generar una potència màxima de 499,99 kilowatts (kW). Cal recordar que la normativa permet una activitat de producció d'energia elèctrica inferior a 500 kW i connectades a la xarxa elèctrica. La d'Arcalís està inscrita amb una potència màxima de 400 kW.