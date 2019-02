Detingut el cap d'administració d'Andorra Turisme per apropació indeguda

La policia va detenir dilluns el cap d'administració d'Andorra Turisme pel presumpte malbaratament de cabals públics i l'apropiació indeguda de més de 3.000 euros, tot i que la xifra no és definitiva, a través de la targeta de crèdit de la parapública. Com ha avançat el Diari d'Andorra i ha confirmat El Periòdic d'Andorra, el responsable va passar ahir al vespre a disposició judicial i posteriorment va ser deixat en llibertat. La nit de dilluns a dimarts la va passar a les dependències policials, indiquen fonts del servei de l'ordre. Tanmateix, els agents van procedir a escorcollar el domicili del detingut per trobar indicis de les irregularitats comeses. Se l'acusa d'un presumpte delicte contra la funció, ja que l'alt càrrec hauria utilitzat la targeta de crèdit per a ús personal quan estava destinada únicament a despeses de l'empresa. Fonts d'Andorra Turisme i del Govern no han volgut donar més detalls de l'afer. La investigació continua oberta.