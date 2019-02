Cinca subratlla que les guàrdies tenen diferents implicacions

“Sembla evident que no totes les guàrdies tenen la mateixa naturalesa, les mateixes implicacions o els mateixos requisits”. D’aquesta manera s’ha pronunciat el ministre portaveu en funcions, Jordi Cinca, respecte a la demanda que han presentat els inspectors de treball perquè els siguin d’aplicació les modificacions fetes en el reglament de sistema de compensació i que suposa que els dos forenses del país siguin retribuïts en major quantia que altres treballadors de l’administració. Cinca ha destacat que, tot i que volia ser “prudent” en les seves manifestacions, ja que encara no ha tingut accés als arguments presentats pels inspectors, “sembla evident” que la feina que fa un inspector de treball i un forense té “una naturalesa molt diferent” i que precisament per això es va proposar fer els canvis en la seva retribució.



“A simple vista i sense entrar al detall”, ha incidit el portaveu en funcions de l’executiu, les feines que han de desenvolupar els inspectors de treball i els forenses durant les guàrdies no són equiparables i, per tant, ha defensat que els metges percebin una compensació econòmica diferent.



Cal recordar que a principis de mes va transcendir que els inspectors havien presentat una demanda a la Batllia ja que consideraven discriminatori el nou model, que divideix els sistemes de compensació de les guàrdies en estructurals i no estructurals. Les primeres són les que afecten als forenses i suposa que cobraran 640 euros setmanals. Altres col·lectius de l’administració, com el dels policies (a través del CFPA), el personal de l’administració general (a través del Sipaag) i els bombers (ABA), estan estudiant la possibilitat d’adherir-se a aquesta demanda.