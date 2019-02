Aprovat el reglament per entregar els medicaments caducats a les farmàcies

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres el reglament referent a la recollida de medicaments caducats o que no s'utilitzen perquè es puguin lliurar a les farmàcies, que està estretament vinculat amb el Pla Nacional de Residus 2017-2020. Així ho ha confirmat el ministre portaveu en funcions, Jordi Cinca, que ha indicat que a Andorra es recullen "al voltant de set tones de medicaments que els usuaris llancen o estan caducats". En aquest sentit, l'objectiu principal que va establir el pla "era fomentar que aquest procés es pugui fer amb absoluta garantia" per evitar que aquests medicaments "vagin a parar a altres mans que puguin fer un mal ús" i que puguin arribar a provocar un perjudici a la salut. Per tant, "calia establir mesures que garantissin la seguretat a l'hora de destruir-los".



A banda dels medicaments sanitaris, que ja es recullen correctament, es vol facilitar la correcta segregació dels que es generen a les llars. Fins ara, l'única manera de despendre's d'ells "era a través dels centres de Salut o a les mateixes deixalleries comunals". Aquest reglament, per tant, estableix els mecanismes perquè les diferents farmàcies es puguin adherir al programa, de manera que "ampliem moltíssim els punts de recollida" i es fa extensible a totes les farmàcies, "que tindran els seus recipients per llançar els medicaments".



L'empresa gestora dels residus serà l'encarregada de fer una recollida selectiva als contenidors ubicats als establiments i, més tard, es traslladaran al Centre de Transferència de la Comella per, posteriorment, ser exportats a Catalunya "perquè siguin eliminats de manera controlada", ja que aquest és "un producte sensible que requereix un tractament específic". Per finalitzar, Cinca ha manifestat que aquest reglament "s'ha treballat amb el Col·legi de Farmacèutics" i compta "amb el seu vistiplau".



Acord amb el Servei Meteorològic de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic



En aquest sentit, Cinca ha informat de la signatura d'un acord administratiu de col·laboració de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic d'Andorra amb el Servei Meteorològic de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic amb l'objectiu principal d'intercanviar dades en matèria meteorològica per l'elaboració d'estudis, identificar noves vies de col·laboració i crear una comissió de seguiment integrada per un membre de cadascuna d'elles. La finalitat serà la d'identificar els mitjans necessaris per impulsar i reforçar les relacions, entre altres aspectes. Cinca ha argumentat que aquest acord "té una durada de quatre anys, que es podrà prorrogar per quatre anys més" i, d'aquesta manera, donar continuïtat al procés d'ampliació de les col·laboracions amb altres serveis meteorològics veïns, a banda de les ja existents amb Météo-France i amb l'Agència Estatal de Meteorologia d'Espanya.