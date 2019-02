El Comú d’Escaldes reformà la plaça de les Pubilles

El Comú d’Escaldes-Engordany vol arranjar la plaça de les Pubilles (coneguda popularment com la plaça del Titanic per la forma que té) amb la voluntat de fer-la més urbana. Amb aquest objectiu ahir es va publicar al BOPA l’edicte que convoca el concurs per adjudicar els treballs de reforma i embelliment d’aquest espai.



Segons va explicar el cònsol menor de la parròquia, Marc Calvet, s’ha previst una partida de 250.000 euros que han de permetre arranjar la zona per fer-la més agradable per als vianants. Es retirarà la font que hi ha actualment i s’habilitarà una plaça a tocar de la farmàcia que fa cantonada i ocupant l’actual carrer del Parnal. D’aquesta manera, els vehicles que baixen del carrer Santa Anna continuarien circulant pel carrer del Prat Gran, que ara té sentit pujada, i així s’evitaria el gir a l’esquerra que hi ha actualment.

La previsió és que les obres puguin estar enllestides a l’estiu, com a molt tard al setembre va indicar Calvet. D’altra banda i en relació a l’escultura Tan sols tu, que hi ha a la plaça, el cònsol va explicar que es portarà en un altre lloc.