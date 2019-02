Acord per fer un nou aparcament a la Plana amb una quarantena de places

La problemàtica d’aparcament que es produeix, principalment durant els mesos d’estiu, a la zona de la Plana, amb la multitud de turistes que visiten la vall del Madriu, podria començar a solucionar-se. El comú ha arribat a un acord amb un privat per poder llogar una parcel·la i construir un aparcament que permetria estacionar-hi entre 30 i 40 vehicles. Així ho va detallar el cònsol menor de la parròquia, Marc Calvet, que va indicar que la parcel·la escollida es troba just abans d’arribar al nou pont de la Plana, pujant per la carretera a mà esquerra.



Calvet no va concretar el preu final del lloguer, però sí que va remarcar que s’ha aconseguit un import «per sota del preu del centre» i que s’ha fixat una variabilitat del preu en funció dels anys durant els quals s’allargarà el contracte d’arrendament durant les dues parts.



Calvet va insistir en la «importància» de poder adequar aquest aparcament, un projecte que fa temps que es treballa des de la corporació, per evitar, com s’ha dit, que s’acumulin els vehicles als vorals de la carretera de la Plana quan hi ha molta afluència de visitants a la Vall del Madriu.



Aquestes places se sumaran a la trentena que s’habilitaran una finca situada entre la carretera de l’Obac i la d’Engolasters, espai on ara hi ha un parc infantil.