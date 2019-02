Llum verda a la reforma del Codi Penal d’Anna González

El ple del Senat espanyol ahir va aprovar, de manera definitiva, la reforma del Codi Penal relativa als accidents de trànsit greus causats per negligències, que havia impulsat la urgellenca Anna González López. A grans trets, el canvi normatiu endureix les penes per atropellaments motivats per imprudències greus o bé per omissió del deure de socors. En aquest segon punt, concretament, preveu fins a 4 anys de presó per abandonar el lloc dels fets després d’haver causat un sinistre.

La reforma és fruit de la campanya Por una ley justa, que González va encetar ara fa tres anys des de la Seu d’Urgell, a través de la plataforma Change.org, després que un camioner envestís mortalment el seu marit, Óscar Bautista, quan circulava en bicicleta per una carretera de Toledo. A més a més, el xofer va fugir del lloc dels fets, tot i que posteriorment va ser localitzat en un garatge.

Queda al marge de la via penal

Quan el cas va arribar als tribunals, el jutjat de Madrid encarregat de la demanda va desestimar jutjar els fets per la via penal, un fet que va motivar González a iniciar, al començament del 2016, una reivindicació que va rebre el suport de milers de persones, juntament amb el de bona part dels partits polítics i institucions, incloent l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, i de centenars d’entitats i col·lectius vinculats al ciclisme i a l’esport en general.

Després de recollir més de 250.000 signatures –que finalment han acabat sent 325.000– i de divulgar la campanya amb actes i reunions arreu de l’Estat, al desembre del 2016 González va lliurar la petició al llavors ministre de Justícia, Rafael Catalá, i al març del 2017 es va entrar a tràmit al Congrés, on es va votar el 22 de novembre del 2018 i va rebre el suport de tots els grups tret de Podemos. Després d’aprovar-se a la cambra baixa, ahir arribava al Senat, que també va donar-li el vistiplau; en aquest cas, definitiu.