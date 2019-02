Els Verds fan pinya amb Ciutadans Compromesos i les llistes L’A-PS

Verds d’Andorra treballa per mirar d’establir pactes preelectorals en aquelles parròquies on té membres actius i així mirar d’aconseguir presència al Consell General. Fonts de la formació van explicar que s’ha donat llibertat als comitès locals perquè prenguin les decisions que considerin i que per ara les negociacions se centren a Encamp, Escaldes-Engordany i la Massana. Com era d’esperar, tenint en compte que la formació ja té una representant al comú massanenc, en el cas d’aquesta parròquia es dona ple suport a la llista territorial de Ciutadans Compromesos i a més, la representant comunal, Jael Pozo, forma part de la comissió electoral que mira d’aconseguir configurar la candidatura.



En el cas d’Encamp i Escaldes, en canvi, els treballs passen per mirar de trobar punts d’acord en les llistes que elaboren conjuntament PS i L’A. Si bé la darrera experiència de candidatura conjunta entre Verds i PS no va donar bon resultat (van partir peres al cap d’un any de les eleccions) i segons les fonts no hi ha intenció de repetir-la, el nou escenari que s’ha plantejat per als comicis del 7 d’abril pot comportar que es doni la paradoxa que s’acabin trobant noms socialdemòcrates amb ecosocialistes. Les fonts consultades van admetre que en el cas d’Encamp la situació està més avançada, mentre que a Escaldes és la parròquia «més fluixeta» que tenen.

Llista nacional

D’altra banda i pel que fa a les llistes nacionals, l’arxiver del Comú de Canillo, Domènec Bascompte seria l’escollit per ocupar el sisè lloc de la candidatura liberal. Fonts properes a la formació, però, van voler ser prudents advertint que els moviments de peces es mantindran fins al darrer dia i per tant, no van voler donar res per fet. Igualment es va remarcar la discreció amb què s’intenta avançar en la configuració de les propostes, especialment en els escenaris parroquials, on la majoria intenta guardar les cartes fins a l’últim moment mostrant-se a l’expectativa del que puguin fer els rivals.



En el cas d’Eusebi Nomen, va confirmar ahir que podrà presentar llista nacional perquè compta amb més de 20 persones per elaborar-la, però va declinar parlar de noms «perquè a nosaltres el què ens interessa són els programes».