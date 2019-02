El Constitucional no entra a valorar Educació per possible parcialitat

El Tribunal Constitucional (TC) va desestimar el recurs de súplica del professor que va acusar a l’Administració de «trencar els principis d’imparcialitat» en relació amb la repetició del concurs de consolidació de places eventuals, una prova que va recórrer el mateix docent i va despullar les irregularitats de Govern en la constitució d’aquesta.

Segons l’Alt Tribunal, la «Llei qualificada del Tribunal Constitucional no permet un recurs de súplica contra una sentència», motiu pel qual va esgrimir, en un aute publicat ahir al BOPA, que «aquesta reclamació no és procedent» i no va entrar a valorar les qüestions plantejades.

El mestre va optar per la fórmula jurídica del recurs de súplica arran de « l’aparició de fets nous» respecte a la sentència en la qual el tribunal declarava que «no hi havia motius per a una expressa imposició de costes».

A banda del presumpte trencament per part de Govern dels principis d’imparcialitat —el recurrent considera que l’Executiu va posicionar-se obertament per afavorir els mestres que havien superat el concurs—, el docent també va sostenir que de les declaracions del Ministeri d’Educació i del Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP) se’n desprenia la «manca de legitimació» d’almenys 4 dels 17 mestres afectats per l’anul·lació del concurs públic.

El Govern encara no ha donat a conèixer la data de repetició del concurs on hi podran participar els mateixos 37 aspirants que ja es van presentar a la prova al 2016. De fet, el mateix professor també va recórrer un segon concurs, del 2018, que segueix en mans de la justícia andorrana.