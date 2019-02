El PS troba «insuficient» el conveni amb els podòlegs

El PS va emetre ahir un comunicat en el qual lamenta que l’acord assolit entre el Ministeri d’Afers Socials i el Col·legi de Podòlegs «és del tot insuficient» tenint en compte que es tractava d’una reclamació que «feia molts de temps» que demanava la gent gran.

El president del PS Pere López va carregar contra el ministre Xavier Espot per «aprofitar l’acte per fer-se una fotografia que queda molt bé als mitjans» i va criticar que el nou conveni «no resol les demandes del col·lectiu».

La mesura contempla el finançament entre el 43% i el 72% de dues sessions —que tindran una forquilla de preus entre 18 i 30 euros— a l’any d’aquells que cobren la pensió de solidaritat.

Segons els socialdemòcrates aquesta mesura «no es compeix ni de lluny» tenint en compte les demandes del Col·legi de Podòlegs, que a través del seu president va manifestar «la necessitat « de subvencionar tres sessions «com a mínim», i la Federació d’associacions de la gent gran, que reclama la gratuïtat del servei donada la importància que aquests tractaments.

Segons López, «al final el que fa Govern és tot just un pedaç, molt per sota del que els nostres padrins esperaven». En aquest sentit, el dirigent del PS també va denunciar que «això és una nova mostra de la manca d’escolta que des de DA, i en especial, des del ministre candidat hi ha pels nostres padrins».

Així mateix, el cap de llista del PS a les properes eleccions va recordar que hi ha hagut demandes d’aquest col·lectiu que «han trigat a ser escoltades i implementades». De fet el comunicat fa referència al règim del tercer pagador, «implantat només després de l’entrada en vigor de la reforma del sistema d’accés a la sanitat», o d’altres que encara estan pendents «com la d’una tretzena paga per aquells pensionistes que, malgrat haver cotitzat 35 anys, cobren una prestació de jubilació per sota del salari mínim».