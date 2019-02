Sant Marc i Santa Maria d’Encamp tindrà entorn de protecció

El Consell de Ministres va aprovar ahir l’edicte de definició de l’entorn de protecció de l’església de Sant Marc i Santa Maria d’Encamp i dels criteris que han de regir les intervencions sobre el monument. Així mateix, també s’especifica la zona més propera al bé d’interès cultural i està constituïda per l’espai immediat que l’envolta, i que correspon a l’actual cementiri parroquial d’Encamp, així com la zona preventiva que incorpora les finques pròximes.

La definició i delimitació del monument té com a objectiu protegir els valors patrimonials i culturals de l’espai protegit, com també posar en valor les característiques que configuren el context que dóna suport a l’església.



Segons va informar el Govern en un comunicat, s’estableix que l’espai immediat que acompanya la percepció dels béns s’ha de salvaguardar, atès que és l’espai mínim que n’assegura la visualització i la contemplació. La finalitat és, doncs, conservar i millorar l’àrea per preservar el bé protegit i el seu context (històric i actual, geològic, etnològic, paisatgístic, etc.), protegir els valors que li donen suport ambiental i, alhora, resguardar la contemplació del bé sense alteracions.



Pel que fa a la zona preventiva, l’objectiu és la permanència i el respecte del marc patrimonial en el qual s’insereix el bé i, d’altra banda, la salvaguarda de la qualitat de les perspectives i de les relacions visuals existents. Per assolir-ho es delimita una zona que integra els àmbits geogràfics en els quals es determina que les intervencions que s’hi facin poden afectar els valors estètics, històrics i culturals del bé, i pels quals la proposta de criteris que s’hi fixin han d’assegurar la preservació de la coherència patrimonial de l’entorn.



El ministre Portaveu, Jordi Cinca, va recordar que l’església de Sant Marc i Santa Maria d’Encamp se suma d’aquesta manera als 11 entorns de protecció delimitats existents, que són l’església de la Santa Creu de Canillo, l’hotel Rosaleda, la vall del Madriu-Perafita-Claror, el pont de la Margineda, el jaciment de la Roureda de la Margineda, la Farga Rossell, la zona arqueològica del Roc d’Enclar, l’església de Santa Coloma, l’església de Sant Joan de Sispony, Casa Rull de Sispony i els dos santuaris de Meritxell.