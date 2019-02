Andorra té dos ambaixadors veneçolans

L’Assemblea Nacional veneçolana va anomenar aquest dimarts una vintena de nous representants diplomàtics, entre els quals hi ha la d’Andorra, Carmen Albindingue. Amb aquesta designació, es produeix una duplicitat inèdita en el càrrec, ja que l’actual màxim responsable és Héctor Michel Mujica. Fins ara, l’ambaixador de França –Mujica– ho era també d’Andorra, però Guaidó ha volgut premiar tots els països que l’han reconegut com a president interí i n’ha designat un exclusivament pel Principat.



El ministre Portaveu, Jordi Cinca, va assegurar ahir que l’Executiu encara no ha rebut cap notificació oficial ni la demanda per obtenir les cartes credencials de la nova ambaixadora i, per tant, «a efectes oficials i pràctics» el diplomàtic de la República Bolivariana al país continua sent Mujica, és a dir, el designat per Nicolás Maduro. Cal assenyalar que des del moment en què el Govern d’Andorra va reconèixer Guaidó, va restar tota legitimitat a Maduro, però Cinca es va limitar a avançar que si finalment arriba la notificació, el Govern l’estudiarà i decidirà si reconeix Albindingue.