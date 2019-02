Cardelús disputa la primera jornada del test IRTA

Xavi Cardelús i els altres pilots del Campionat del Món de Moto2 van disputar ahir la primera de les tres jornades d’entrenaments IRTA de pretemporada al circuit de Xerès. El pilot andorrà va començar la jornada marcant registres molt semblants a la seva volta ràpida del dia anterior i va marcar un crono d’1.43,5 força positiu. A partir d’aquí, les proves de diferents reglatges a la seva KTM van cobrar més protagonisme a les altres dues sessions del dia.

Per tant, després de les dues jornades d’entrenaments fetes a Xerès dilluns i dimarts, tant el pilot com el seu equip tècnic, van optar per dedicar el dia d’ahir a buscar vies de millora del rendiment de la moto prioritzant aquest aspecte per davant de la consecució d’un bon registre.

«Ha estat una jornada força profitosa en la qual hem pogut fer la feina que tenien prevista», comentava i explicava que «d’entrada, he rodat a la primera sessió en temps semblants a la meva volta ràpida i ho he fet amb consistència». «Un cop assolits aquests registres, els meus tècnics i jo hem pres un camí diferent consistent a provar diferents solucions per afinar i millorar la posada a punt de la meva KTM», destacava i afegia que «la informació recollida és molt important des del punt de vista tècnic i ens ha d’ajudar a continuar creixent al llarg de les dues jornades d’aquest test».