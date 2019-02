Acció per anular l’afició de la Montañesa

El CF Montañesa visita aquest dissabte a les 16 hores el Prada de Moles per jugar un dels partits més importants perquè tant els barcelonins com l’FC Andorra necessiten els tres punts per assolir l’ascens a la Tercera Divisió. Per aquest motiu, el club farà una acció per atraure el màxim de gent al camp, ja que l’afició de la Montañesa és molt sonora i podria dificultar les coses als tricolors.

Així, segons va comentar Francesc Destrée, portaveu del club, «és un rival directe i molt complicat». En aquest sentit, el club repartirà, entre els aficionats i de manera gratuïta, números per fer una rifa en la qual, el gran premi serà un abonament doble per a la temporada vinent. A més, també se sortejarà una equipació oficial de l’Andorra i cinc pilotes Puma. «La Montañesa és un dels equips que fa més soroll, són una mica més radicals, faran soroll i hem d’intentar que no s’escolti més que a nosaltres perquè és un duel important», reiterava.

Canvis en els abonaments

La temporada vinent l’FC Andorra tindrà un nou sistema d’abonaments, amb l’objectiu de fer-lo més atractiu. En aquest sentit, l’objectiu del club serà donar avantatges als abonats.