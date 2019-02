Cinca rebaixa les demandes dels duaners i lloa el seu «esforç»

Després de guardar cinc dies de silenci, el ministre de Finances i portaveu en funcions, Jordi Cinca, es va pronunciar ahir sobre les reivindicacions del Sindicat de Funcionaris de Duana i va «matisar» totes i cada una de les reclamacions que el col·lectiu va fer públiques divendres passat a través d’un comunicat. Per Cinca, el departament de Duanes, Tributs i Fronteres és «bastant més bona» del que va assegurar el sindicat i va defensar la feina realitzada pel departament i el ministeri. Tot i això, va admetre que «la feina ha augmentat en els darrers anys» per l’entrada en vigor del nou marc fiscal, un fet que va implicar un «esforç» dels treballadors.



El principal reclam del sindicat és l’augment dels agents de duanes, ja que alguns van assumir les feines de Tributs pel volum de feina i uns altres s’han jubilat. Cinca, però, va assegurar que amb la contracció de tres nous treballadors –vuit durant el 2018 i cinc durant el 2019– «es cobriran les necessitats» que denuncia el col·lectiu. No obstant això, l’edicte del 2018 es va saldar amb només tres incorporacions, ja que la resta de candidats no van superar les proves. En aquest sentit, el ministre va recordar que la llei de funció pública preveu aquest extrem i, si les vacants no són cobertes per empleats interns, es tornarà a convocar el concurs amb les places pendents d’adjudicar durant aquest mateix any.



Respecte a les reclamacions del programa informàtic de l’Agència Tributària i de les duanes externes, el qual van titllar de «nefast», Cinca va reconèixer que «la plataforma és complexa». Però va lloar la inversió de 300.000 euros que s’ha fet en els últims anys per millorar-la i, així, aconseguir «l’automatització i la reducció del temps de feina».

1.000 hores de formació

Finalment, el Sindicat de Funcionaris de Duana va denunciar que feia anys que no feien formacions. El titular en funcions va exposar que l’any passat es van fer més de 1.000 hores d’aprenentatges diversos i va mencionar tot un llarg reguitzell de les classes impartides. «Mai és suficient, però hem complert en aquest aspecte», va reivindicar.