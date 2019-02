El personal del SAAS vol una millora del sou, una plantilla més àmplia i formació

Els delegats de personal de l’Hospital de Meritxell estan treballant en la redacció del primer conveni col·lectiu del SAAS. Esperen enllestir-lo abans del Nadal i tancar les negociacions amb la direcció a la tardor per posteriorment votar i aprovar el text definitiu i què així el pressupost del 2020 tingui en comptes les seves demandes.



Les seves pretensions no són menors, ja que un terç de la plantilla –uns 300 treballadors– reclama una revisió salarial per «recuperar el poder adquisitiu» del que se’ls va privar amb la llei de mesures de contenció de la despesa pública en matèria de personal que va entrar en vigor el 2012. «Volem recuperar alguns punts», va indicar ahir el portaveu del col·lectiu, Carles Pérez. També creuen «fonamental» incrementar la inversió en formació i plans de carrera. En aquest sentit, «som l’únic hospital del país i hem de donar resposta immediata a les necessitats de la societat», va manifestar Pérez.

L’últim pal de paller del text rau a avaluar el volum de la plantilla que, a més, consideren que hauria d’anar a l’alça. «Tot i que alguns departaments estan ben coberts, d’altres no han incrementat proporcionalment com ho han fet els requeriments i les funcions».



Els delegats es reuneixen cada dues setmanes amb el departament de recursos humans del SAAS per parlar de l’evolució del conveni.