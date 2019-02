Els Mossos desallotgen els manifestants que tallen l’N-260 a la Seu

El poble ha sortit a defensar els drets civils, polítics i laborals de tothom. Per exigir la llibertat de tots els presos i preses polítiques, pel retorn de les exiliades i pel dret a l'autodeterminació. I el govern efectiu reacciona... #21FVagaGeneral #TombemElRègim #AlcemNos pic.twitter.com/wTidbkT681

Aquest matí un grup d’uns dos centenars de manifestants han tallat la carretera N-260 a la Seu d’Urgell, en motiu de la vaga general que es porta a terme avui a Catalunya. Els Mossos d’Esquadra els han desallotjat per tal de restablir la circulació. CDR Alt Urgell ha manifestat a les xarxes socials que la policia catalana ha realitzat “per mitjà de cops, luxacions i trepitjades contra una sentada en resistència passiva”. Des d’Arran es destaca “la brutalitat” exercida. Posteriorment s’ha produït una concentració davant els jutjats de la Seu. En molts punts de Catalunya també s’han realitzat talls de carreteres, com en els accessos a Puigcerdà.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació