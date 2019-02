D’Andorra a Broadway

Fa gairebé sis anys, l’Ona Vicente va decidir marxar a Nova York atreta pels llums, els colors i la màgia dels teatres de Broadway, mentre somiava a actuar, algun dia, damunt els seus escenaris. El seu primer projecte va consistir a muntar una mena de viatges organitzats des d’Andorra i Espanya per a tots els amants de l’espectacle i oferir classes personalitzades per endinsar-los al món de les arts escèniques. Sense perdre de vista la seva missió, va continuar lluitant i a poc a poc va anar escrivint i produint una obra que finalment s’estrenarà l’1 de març en un petit teatre novaiorquès. «És un reading, és a dir, una obra representada amb el guió a la mà», explica l’Ona. L’objectiu és que algun productor important vegi l’actuació i decideixi apostar-hi per tal d’arribar a representar-la en una sala més gran. El tema, sens dubte, bé ho mereix: «L’obra tracta de la crisi migratòria actual que es viu als Estats Units. Una mare i una filla es retroben després d’haver estat separades pels oficials americans a la frontera amb Mèxic fa 15 anys», detalla l’Ona.



Ella mateixa interpreta la filla, qui es presenta davant la mare amb els seus pares adoptius i el nòvio. A partir d’aquí, «la dinàmica familiar canvia completament entre successius flashbacks, on apareixen escenes dramàtiques, com un avortament espontani o la cerca desesperada entre mare i filla». En aquest punt, cal assenyalar que els Estats Units ha destruït de manera sistemàtica la documentació oficial de milers de famílies que han arribat a tota la franja de Tijuana a Texas, el què fa que el retrobament de nadons amb els seus pares biològics sigui pràcticament impossible–.

Equip femení

L’equip creatiu, s’enorgulleix l’Ona, està format íntegrament per noies, «una cosa que sempre he tingut clar que volia». L’elenc, però, també hi participen homes per completar els cinc personatges protagonistes, tots de nacionalitat americana, excepte l’Ona, que és andorrana, i la mare, que és de descendència llatina.



Entre el públic, hi haurà diversos productors, als quals l’Ona espera impressionar de tal manera que aviat pugui reinterpretar l’obra en un escenari més important, que alhora atragui altres productors encara «més bèsties» fins a arribar, com no, a la Meca teatral. «No és el primer show que escric, però sí el primer que produeixo perquè és un tema que m’apassiona i crec que és molt important», admet l’Ona. Per això, està decidida a aconseguir el més alt nivell i, en cas de no obtenir el finançament dels productors, crearà un crowdfunding. Mentrestant, es concentra en l’estrena d’aquí a 15 dies, però, com des de fa sis anys, sense deixar de sominar ni un instant amb el seu destí final: Broadway.