Circulació restablerta després d’un segon tall a l’N-260

Els manifestants de la vaga general convocada avui a Catalunya han tallat durant el matí per segon cop la carretera N-260 pel seu pas per la Seu d’Urgell. A primera hora els Mossos d’Esquadra han desallotjat als dos centenars de persones que es trobaven a la calçada, amb les queixes dels presents perquè s’havien produït accions violentes per part dels membres de la policia catalana. En la segona ocasió els Mossos ho ha intentat de nou, però finalment han desistit i han estat els propis manifestants qui han abandonat la carretera després que els Mossos es retiressin.