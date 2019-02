Els bombers extingeixen un foc en un pis a Coll de Nargó

Els Bombers de la Generalitat van extingir ahir un incendi que s’havia declarat en un habitatge de Coll de Nargó. Segons fonts d’Emergències, l’avís es va rebre cinc minuts abans de la una del migdia.



Per a l’extinció es va activar una dotació del Parc de Bombers de la Seu d’Urgell, que va arribar al lloc dels fets al cap de mitja hora, poc abans de 2/4 de 2. En aquest sentit, el cos de Bombers Voluntaris de Coll de Nargó va exposar que en aquesta ocasió ells no hi han pogut col·laborar «per manca de personal». El cap del parc nargoní, Jordi Fabra, hi va afegir que aquest mes ja era la segona vegada que estaven «sota mínims» en un moment en què era necessari fer una sortida. En la primera ocasió finalment es van poder activar, però aquesta vegada, assenyalen, ha estat impossible.



Els voluntaris de Coll de Nargó ja van avisar d’aquesta situació al final d’aquest mes passat i ara denuncien que de moment res no ha canviat. Al respecte, Fabra va demanar la dimissió del conseller d’Interior, Miquel Buch, i dels responsables polítics d’Emergències. El col·lectiu denuncia manca de mitjans, tant materials com humans. I pel que fa a aquesta segona limitació, lamenten l’augment de requisits burocràtics per als qui s’hi volen incorporar, cosa que frena la renovació dels efectius que hi ha actualment.



Justament dimecres passat, més de cinc-cents bombers (tant funcionaris com no professionals) es van manifestar a Lleida per exposar aquestes i d’altres reivindicacions que es tenen al cos, segons informa RàdioSeu.