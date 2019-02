La vaga general a Catalunya no repercuteix en el Principat

La vaga general celebrada ahir a Catalunya va tenir poca repercussió a Andorra. Dos-cents manifestants independentistes van tallar en dues ocasions la carretera N-260 a l’altura de la Seu, concretament per accedir a la N-145, durant el matí, un fet que va provocar retencions puntuals. D’altra banda, es van produir diversos retards, de no més de 30 minuts, en algunes freqüències de les línies d’autobús en entrar o sortir de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, van indicar fonts d’Alsa i Direct Bus.



Els Mossos d’Esquadra van desallotjar als volts de les 11 hores els protestants que van originar la primera protesta a la N-260 per garantir la circulació. En aquest sentit, una trentena de persones van bolcar contenidors a la via. La segona mobilització es va dissoldre pacíficament minuts després d’ocupar la via i la circulació va quedar restablerta a les 12.40 hores.



Les mobilitzacions per la vaga general també van afectar la mobilitat per la C-16, que va estar tallada a Berga des de les 8.21 hores del matí i fins al migdia en ambdós sentits de la marxa, va informar el Servei Català de Trànsit.