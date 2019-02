Els Serradells reobre el comú se centra en les obres de la piscina

Tres mesos–menys un dia– després del greu incendi que va patir el Centre Esportiu d’Els Serradells, ahir el complex i la llar d’infants van tornar a obrir les portes «amb total normalitat», va manifestar la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, que va mostrar la seva satisfacció per la rehabilitació duta a terme a l’edifici principal. Els treballs realitzats, que ascendeixen a més de 120.000 i que han cobert les asseguradores del comú, inclouen la neteja «exhaustiva» de les instal·lacions i, en especial, dels conductes de ventilació, i «el confinament» de la zona de la piscina, que no obrirà al públic fins al segon semestre del 2020 tot i que Marsol confia en què la reconstrucció pugui començar al setembre.

Els usuaris han d’accedir a les instal·lacions per l’aparcament o a peu pel rec de l’Obac

Les instal·lacions, amb el gimnàs com a principal reclam, van obrir a les 6.30 hores. Les activitats dirigides i dels clubs, però, es repreneran progressivament a partir de dilluns. Els usuaris es van topar amb alguns canvis. El més important rau en l’accés al centre esportiu, que s’ha de fer exclusivament per l’aparcament perquè la rampa que condueix a la plaça Pierre de Coubertin ha quedat anul·lada per seguir amb les tasques de millora de la façana. Els vianants, en canvi, sí que podran entrar al recinte per l’entrada principal si accedeixen a través del camí del rec de l’Obac.



Els abonats també van adonar-se que en cada replà de les escales ara hi ha una paret que separa l’edifici principal de l’ala de la piscina. L’aïllament és necessari per a la seguretat dels usuaris i perquè es puguin fer la reconstrucció convenient sense afectar el dia a dia de la resta d’activitats. En aquest cas, el comú tampoc ha assumit cap despesa. Per últim, s’ha reduït l’espai del centre de medicina esportiva, situat a la tercera planta, que es va veure afectat per les flames.

La piscina, una prioritat

Reobert l’edifici principal, ara la «prioritat» de la corporació serà reobrir la piscina, la part que va quedar més malmesa pel foc. Marsol va reconèixer que el comú encara no té els informes que determinin els danys estructurals de la coberta. Tot i això, espera tenir-los el mes que ve. «Tinc al cap que les obres puguin començar després de l’estiu. Una bona data seria el 15 de setembre», va precisar Marsol.

Els infants tornen disfressats

Els nadons i nens de la llar d’infants també van tornar ahir als Serradells. Ho van fer disfressats per celebrar el Carnestoltes. Els pares i els mestres es van mostrar «molt contents de poder tornar», va indicar Marsol.