Els duaners «matisen» les paraules de Cinca i insisteixen en les millores

El ministre portaveu i de Finances en funcions, Jordi Cinca, va manifestar dimecres que volia «matisar» les reclamacions que va fer públiques el Sindicat de Funcionaris de Duana la setmana passada, en referència a la manca d’efectius que creuen que pateixen i les dificultats que tenen per realitzar la seva feina. Les explicacions, però, han agradat, ni en el fons ni en la forma, als funcionaris del departament de Duanes, Tributs i Fronteres. Per això, ahir el sindicat va emetre un nou comunicat per «tornar el matís» al ministre. En aquest sentit, el col·lectiu reconeix que sí que es van fer 1.000 hores de formació durant el 2018, tal com va indicar el ministre, però van puntualitzar que les van fer entre els 50 agents que formen el departament. «Representen de mitjana 20 hores per funcionari que, al nostre entendre, no són suficients». Per al sindicat, l’aprenentatge continuat és «cabdal i prioritari per assolir una major professionalitat i eficiència», van reiterar.



El col·lectiu també es va tornar a manifestar sobre el sistema informàtic, en el que el ministeri ha invertit 300.000 euros en millores en els últims anys, segons va assegurar Cinca. «Tot i això el sistema continua sent feixuc i lent, repercutint en el servei als usuaris», resa el comunicat. Respecte a la manca d’efectius, que el ministre creu que se solucionarà amb la convocatòria de places, ahir el col·lectiu no es va pronunciar.



Fet l’apunt a les explicacions de Cinca, el portaveu del col·lectiu, Joan Pau Cuberes, va indicar que no volen «jugar un partit de tenis» amb el ministre. A no ser que es reuneixin per tractar les diferències que els separen, el col·lectiu «no discutirà més públicament», va anunciar el sindicalista.