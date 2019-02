Gelabert valora "l'experiència" dels escriptors escollits per la firea

Per primera vegada Andorra serà present, com a convidada, a la Fira del Libre de Buenos Aires, que celebrarà del 25 d’abril al 13 de maig la seva 45à edició. La ministra de Cultura, Joventut i Esports Olga Gelabert va fer públic ahir que el novel·lista Albert Salvadó i la poeta Teresa Colom seran els representants andorrans a l’Argentina.

«Hem valorat l’experiència i les traduccions dels llibres en castellà. A més buscàvem també la paritat com a requisit, o sigui que no vam tenir gaires dubtes» va afirmar Gelabert al ser preguntada pel criteri de selecció dels dos escollits.

Salvadó: «És un honor representar Andorra en un acte cultural que és un dels referents mundials de fires del llibre»

Salvadó es va mostrar exultant per «representar al meu país en un acte de tipus cultural» i va agrair a la ministra «l’immensa oportunitat» per participar «en un dels referents mundials de fires del llibre».

El novel·lista, que participarà en una taula rodona amb Carlos Ruiz Zafón, anirà a Buenos Aires acompanyat de la seva obra El maestro de Keops, un títol prou conegut a Llatinoamèrica perquè tant a Mèxic com a Brasil «l’han agafat com a llibre de lectura per les escoles».

Per la seva banda Colom participarà amb l’obra La señorita Keaton y otras bestias, una novel·la literària dividida en cinc contes interconnectats que l’any passat va ser traduïda per primera vegada al castellà i que el passat juliol l’editorial xinesa Shangai 99 va comprar-ne els drets per a traduir-la al mandarí.

Colom: «És un orgull ser un dels noms escollits i espero poder donar veu a les lletres que s’escriuen des de les nostres terres»

En declaracions a EL PERIÒDIC, Colom va declarar que «és un orgull ser un dels noms escollits» tenint en compte que «hi ha veus molt potents al país» i va expressar el seu anhel de «donar veu a les lletres que s’escriuen des de les nostres terres» .

Gelabert va opinar que la presència andorrana en aquest esdeveniment internacional és «un aparador immillorable per al país» i «una gran oportunitat per crear lligams amb els autors i editors de parla catalana».

A banda dels dos escriptors, la ministra també va confirmar que la professora Roser Calvo serà la comissaria d’una de les exposicions paral·leles de l’estand de Barcelona, titulada La literatura catalana al món.

L’estand

Enguany Barcelona ha estat la ciutat convidada per l’organització del certamen i el Govern d’Andorra, a través de la col·laboració amb l’Institut Ramon Llull, també hi podà ser present amb una aportació per part del ministeri de 20.000 euros.

Sota el lema Barcelona ciutat literària, Andorra es presentarà a la fira amb un estand de 200 metres quadrats que inclourà un petit auditori i una llibreria amb 10.000 exemplars, on s’exposaran i es posaran a la venda fins a 700 títols de 350 autors diferents, entre els quals 10 són andorrans.