Lideratge i primer triomf en Copa d’Europa de Puig

El corredor andorrà va dominar la cursa des del començament. A la primera mànega marcava el millor crono, parant el cronòmetre en 55,05 segons. No va cometre errades i afrontava la segona amb la intenció de mantenir la posició. Tot marxava bé fins al mur final, quan una errada quasi li fa perdre la victòria. Va obtenir el segon millor temps (57,24), per acumular un total d’1.52,29 minuts. El segon calaix del podi el va ocupar l’eslovac Martin France (1.52,55) i el tercer l’italià Davide Bendotti (1.55,27). Aquest és el primer triomf que aconsegueix Puig a la Copa d’Europa, i el quart podi que suma al campionat continental. Amb els 100 punts sumats es posa al capdavant de la classificació general. Les finals es disputaran al mes d’abril a l’estació sueca de Klövsjö. La pròxima cita en la qual prendrà part seran a la Molina, amb diverses curses de la Copa del Món que es portaran a terme de l’11 al 16 de març.

Jornada rodona per a Roger Puig a Zagreb (Croàcia). Va aconseguir la primera victòria a la Copa d’Europa, i se situa líder del campionat. Es va imposar a l’eslàlom de l’estació de Sjleme.

Per El Periòdic

