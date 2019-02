El vent continua marcant els entrenaments de Xerès

Segona jornada d’entrenaments IRTA al circuit andalús de Xerès. Les ratxes de vent van continuar protagonitzant les sessions, amb Xavi Cardelús posant la seva KTM a punt de cara a l’inici del Campionat del Món de Moto2.

L’andorrà marcava a la primera sessió un millor crono d’1.43,7 minuts, que va aconseguir rebaixar en una dècima de segon a la tercera i última del dia. «Ha estat una jornada intensa i no precisament fàcil perquè el vent que ha bufat amb força, especialment al matí, ha fet que em sentís incòmode sobre de la moto i no acabes de tenir les millors sensacions possibles», indicava Cardelús. A la tarda «la situació ha millorat i, al marge dels registres que he marcat, les sensacions han estat bones. Hem tornat a provar i canviar un munt de coses mirant d’afinar la posada a punt de la meva moto i el treball fet ha servit per tenir les coses més clares». L’objectiu era «fer un sting força llarg, una mena de simulacre de cursa, però la feina que estem fent amb els settings ha aconsellat no mantenir-se en pista al llarg de massa voltes i anar-nos aturant per canviar i provar diferents solucions».

Demà es disputa el tercer i últim dia d’entrenaments i l’objectiu serà «buscar una volta ràpida tot i que la prioritat continua sent sortir d’aquí amb una configuració de moto el més definida possible». Abans d’iniciar la temporada oficial només quedaran per disputar-se uns entrenaments. Seran a Qatar de l’1 al 3 de març.