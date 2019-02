La recerca d’un conseller per a CC dificulta els pactes a la Massana

A hores d’ara, la Massana segueix sent la parròquia amb més incògnites per resoldre per a les properes eleccions generals. La decisió de Ciutadans Compromesos (CC) de fer llista pròpia va tornar a sacsejar els plans de la terceravia i DA, que encara estan estudiant si fan o no llista. En un moment en què tot és canviant i sabedors que els propers dies seran clau per tancar tàndems, per ara l’opció de CC són Carles Naudi –fins ara conseller general al costat de Josep Pintat– i Raül Ferré –cònsol menor de la parròquia. La seva voluntat seria, en cas de guanyar a la territorial, formar grup parlamentari propi. Per això, però, són necessaris tres membres, de manera que caldria que un altre grup parlamentari els cedís un conseller. Les opcions amb que a dia d’avui s’estarien movent són DA i la terceravia.



Diverses fonts consultades, però, van indicar ahir que Josep Pintat no seria partidari d’aquests pactes preelectorals, de manera que la terceravia no descarta encara presentar llista territorial pròpia a la Massana. De fer-ho finalment i sempre que Naudi encapçalés la llista de CC, s’entendria com una ruptura entre el massanenc i Pintat, a qui fins ara ha donat suport. El mateix passa amb DA. Si els demòcrates finalment no fan llista, molts ja fan la lectura que és perquè s’ha promès quelcom als líders de CC. Caldrà veure també el paper que hi juguen els liberals. Per tot, i malgrat que des d’un inici els dos noms plantejats van ser Naudi i Ferré, ningú encara ha mogut fitxa.

Sant Julià de Lòria

Moviments per fer una llista d’independents

A Sant Julià de Lòria segueixen els moviments per intentar confeccionar una llista que aglutini més d’una ideologia. La idea inicial era repetir la fórmula de Laurèdia en Comú. La decisió ferma de DA de fer llista pròpia, però, ja va desinflar aquesta possibilitat. Ara, el cònsol i SDP treballen en la línia de fer un projecte sota les sigles d’independents. Per part de DA, els noms són Carles Álvarez i Vicky Grau i per part de PS-L’A de moment es coneix a Gerard Alís. D’altra banda, Andorra Sobirana d’Eusebi Nomen també preveu presentar llista territorial.

Canillo



Palmitjavila segueix sense número dos

DA segueix picant pedra per tancar la llista territorial de Canillo. Confirmada l’actual consellera general, Meritxell Palmitjavila, els demòcrates segueixen sense número dos per a la candidatura. Pel que fa al projecte de Nomen, confirma la intenció de presentar candidatura parroquial que podria comptar amb la presència de l’exconseller de comú Ricard Riba.

Ordino



Dificultats en el grup d’independents

Les opcions alternatives a DA a Ordino continuen sent una incògnita. El grup d’independents que s’havia erigit com a gran alternativa als taronja, segueix amb dificultats per quadrar noms. En un primer moment es van posar sobre la taula els d’Eric Bartolomé i Sandra Tudó, tots dos amb vincles a L’A, però ni un ni l’altre sembla que generin prou consens. Ahir al vespre estava prevista una nova reunió per mirar de sortir de l’atzucac en el qual es troba el grup i veure si finalment són capaços d’aglutinar els suport de totes les formacions per mirar de prendre la victòria a DA. De fet, fins al moment, els demòcrates són els únics que han deixat clara la seva llista, encapçalada per Joan Marínez Benazet i Sandra Codina.

llistes nacionals



L’advocada Eva López se suma a L’A

L’advocada Eva López serà una de les integrants de la llista nacional de Liberals d’Andorra, segons van confirmar ahir fonts de la formació. Amb tot, no va transcendir quin lloc ocuparia i pel que fa a la resta de membres són pocs els detalls que se’n coneixen. De fet, el partit té previst celebrar un congrés que es farà diumenge. D’altra banda, la número dos de la llista de DA serà l’exministra d’Educació, Roser Suñé, confirmant, així una llista que Espot busca que sigui el més paritària possible. Pel que fa a la resta de formacions, SDP té previst validar les candidatures demà. El partit de Jaume Bartumeu només ha fet públic el nom del cap de llista, Josep Roig i el més probable és que l’acompanyi Sandra Cano com a número dos.