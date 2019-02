Salut també dona suport a les mares que volen ampliar la baixa

A primera hora d’ahir al matí, el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, va trucar a una de les responsables del grup de Mares de la Transició per informar-la que la seva causa «està encaminada» i que des del Govern es buscarà la manera d’aconseguir que totes elles puguin fer els cinc mesos de baixa maternal fixats per la nova llei del Codi de Relacions Laborals. Poca estona més tard, algunes d’aquestes mares es van reunir amb el ministre de Salut, Carles Álvarez Marfany, qui va mostrar «la mateixa actitud» que Espot: «Álvarez Marfany ens va dir que no ens preocupéssim i que tot sortirà bé», va explicar una de les portaveus, Mariona Ferrer, en referència a la decisió que ha de prendre el Consell d’Administració de la CASS el pròxim dimarts. Segons va explicar, el ministre els va assegurar que la llei s’havia fet amb «la intenció que totes les mares puguem gaudir al màxim dels nostres fills acabats de néixer», tot i admetre «no saber per què» en el text legal no es va indicar explícitament la disposició transitòria. En qualsevol cas, «la voluntat del Govern és arreglar-ho» com més aviat millor i que, finalment, Mares de la transició disposi de les quatre setmanes extra de la nova llei.

Consell d’Administració

Malgrat que aquest dimarts el president del Consell d’Administració de la CASS, Jean Michel Rascagneres, vist l’enrenou polític i social generat, va plantejar convocar una reunió d’urgència, sembla que finalment la cita se celebrarà el dia 26, tal com estava previst des d’un primer moment. En el Consell hi participaran quatre membres nomenats pel Govern i els quatre representants dels assalariats, els treballadors per compte propi, els empresaris i els pensionistes. L’Executiu, doncs, s’ha compromès a emetre favorablement els seus quatre vots, de manera que només caldria un mes perquè les mares donessin per acabada la seva lluita.

Amb tot, Ferrer va lamentar que algunes dones ja s’han hagut d’incorporar a la feina i, per tant, legalment han perdut aquesta oportunitat. En aquest sentit, Álvarez Marfany va considerar que s’hauran d’estudiar «tots els casos», i si les assalariades i les autònomes poden formar part del mateix grup. Entre ahir i dimarts que ve, una de les afectades també hauria de tornar a treballar, però «sortosament, ha pogut agafar uns dies de vacances i allargar la baixa». Si tot bé, a més, podria acollir-se a la nova llei i quedar-se a casa amb el seu nadó un mes més.

«S’ha girat la truita»

La trobada d’ahir va fer que Mares de la transició canviés «radicalment» la seva actitud respecte a dilluns, quan van presentar la seva causa i totes donàven per descomptat que la seva petició a la CASS els seria desfavorable. Ara «s’ha girat la truita i som més optimistes», va admetre Ferrer. Per a aquesta portaveu, «tot va canviar» el dia que es van trobar amb el raonador del ciutadà, Marc Vila, que va considerar públicament «legítima» la seva protesta i es va comprometre a ajudar-les.

Mares de la transició és un grup de dones que van donar a llum abans de l’1 de febrer del 2019 i que actualment es troben de baixa maternal i en procés d’alletament als seus nadons. Totes elles van sol·licitar fa 15 dies a la CASS que se’ls apliqui el nou Codi de Relacions Laborals que va entrar en vigor el passat dia 1 i que, entre altres mesures, inclou l’increment de 16 a 20 les setmanes de descans. El nou reglament, però, no especifica si aquestes mares es poden o no adherir a l’ampliació de la baixa i per això, aquest dilluns, una quarantena d’elles, va denunciar el buit legal en el qual s’han vist immerses. Ahir, ja eren més de 60 dones afectades.