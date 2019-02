Retirada del mercat d'unes tovalloletes per la presència d'un bacteri

Les tovalloletes Carrefour Baby Sensitive de 72 unitats han quedat retirades del mercat per la presència del bacteri burkholderia contaminants, segons ha informat el ministeri de Salut que n'ha tingut coneixement a través de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. La retirada voluntària del producte, que al país es ven als supermercats de Carrefour Express i Market, s'ha efectuat perquè el bacteri en qüestió pot presentar un risc potencial d'infecció a persones amb pells malmeses o amb el sistema immunològic debilitat, tot i que representar poc perill per les persones sanes.



És per això que l'administració demana i recomana a la població que aquest producte no s'utilitzi i en cas de tenir-ne algun ja comprat que es dirigeixin a un establiment Carrefour per fer-ne la devolució. Els tres lots afectats són: 07649, 07650 i 07651, comercialitzats a partir de desembre de 2018 i amb codi de barres 3560071105624.