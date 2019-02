El raonador constata les males condicions de vida dels temporers

El raonador del ciutadà, Marc Vila, ha començat a rebre casos de temporers que, més enllà de patir l’increment de preu en el lloguer, viuen en males condicions. «Fins ara, tenia coneixement del problema, però no l’havia copsat de primera mà. En els darrers mesos, en canvi, m’han arribat un parell de casos que confirmen que els propietaris els imposen unes fiances i uns preus enormes per sis mesos, a més d’oferir-los pisos amb unes condicions defectuoses i de tractar-los amb poca cura», va posar de relleu en una entrevista a EL PERIÒDIC Vila tot indicant que crearà un subgrup per a aquest col·lectiu en la seva investigació d’ofici sobre l’habitatge.

Vila recomana allargar un any més la pròrroga de la renovació automàtica dels contractes de lloguer

Tot i que la seva intenció era tancar-la a principis d’any, finalment ha decidit allargar-la encara un parell de mesos, fins al març o a l’abril, «ja que segueixo rebent un o dos casos al dia i vull esperar que acabi la temporada per recopilar el màxim d’informació», va argumentar el raonador sense ometre que d’aquesta manera també podrà lliurar l’informe al següent Govern i no interferir en la campanya electoral. Ara per ara, té unes 120 queixes registrades d’augments que oscil·len entre el 40, 50 i 60%.

Recomanacions generals

Malgrat que és d’hora per avançar les conclusions de la investigació, Vila ja té clares les línies generals. Per exemple, va sostenir que «és necessari que el sector públic, sigui el Govern o els comuns, intervingui d’una manera rigorosa en el mercat de l’habitatge en general i en el del lloguer en particular, independentment dels cicles econòmics». Un cop més, va reiterar la necessitat que es creï un ens públic, privat o de totes dues naturaleses, que es dediqui a fer un seguiment de l’habitatge i, a banda de centralitzar dades i realitzar estudis, disposi de recursos per poder intervenir. «I estic convençut que s’han d’augmentar els pisos socials i crear-ne de protegits per a les classes mitjana i baixa», va remarcar Vila.

Petició de pròrroga

Tot i no desenvolupar les conclusions més enllà d’aquests trets principals, el raonador va voler traslladar als partits polítics que «veuria amb bons ulls que en els seus programes electorals fessin de l’habitatge un tema prioritari i que elaboressin propostes més concretes». I de cara a la següent legislatura, va manifestar el seu desig que esdevingui «un tema d’Estat i que es treballi per resoldre la problemàtica més enllà d’utilitzar-la com una eina per llançar-se els plats els uns als altres».

Vila: «És necessari que el sector públic intervingui d’una manera rigorosa en el mercat de l’habitatge en general i del lloguer en particular»

Precisament davant de l’arribada de la fi de la legislatura, uns nous comicis i el procés posterior de constituir un nou Consell General i Govern, Vila va suggerir que «molt probablement seria recomanable que quan finalitzi la pròrroga de renovació automàtica dels contractes de lloguer que s’acaben enguany, s’allargui un altre any per donar més marge de temps a les mesures urgents que s’acaben d’aprovar en matèria d’habitatge i a la Comissió de l’Habitatge perquè trobi altres solucions». «Sinó arribarem a finals d’any sense haver avançat massa perquè la nova legislatura començarà al juny o al juliol i fins al setembre no es reprendrà l’activitat parlamentària», va argumentar Vila.

El raonador va mostrar-se optimista de cara al futur després de valorar positivament la Comissió de l’Habitatge i els avenços assolits en les tres reunions mantingudes fins ara. «Jo sí que li veig utilitat, però tampoc hem d’esperar que surti tot d’aquesta taula de treball. Ara almenys tothom ha pres consciència de la problemàtica i comencen a recollir-se dades que mai abans s’havien obtingut, de manera que servirà per assentar les bases d’una futura acció a escala governamental i comunal», va concloure.

Petició per crear pisos de protecció oficial

Tot i valorar positivament que el Principat ja disposi d’alguns pisos socials, una cinquantena dirigits a les persones socialment vulnerables, el raonador del ciutadà va reivindicar no només la necessitat d’augmentar-los sinó també de crear pisos de protecció oficial «per proporcionar-los a aquelles famílies de classe mitjana o baixa amb un diferencial molt ajustat entre les despeses i els ingressos, ja que ara no existeixen».

Vila: «Jo sí que li veig utilitat [a la Comissió de l’Habitatge], però tampoc hem d’esperar que surti tot d’aquesta taula de treball»

Tot insistint que s’han de destinar recursos del pressupost públic a la promoció d’aquests habitatges de lloguer, Vila va manifestar que no se n’ha parlat encara a la Comissió de l’Habitatge però que per a ell és una mesura prioritària. En aquest sentit, va insistir que s’hauria de començar per aprofitar els pisos que ja existeixen i que estan buits i ja va avançar que últimament hi ha hagut diverses reunions entre el sector bancari i el Govern per valorar de quina manera podrien treure al mercat els pisos buits de què disposen els bancs.