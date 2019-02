Prova de foc per a l’FC Andorra per calibrar les opcions d’ascens

L’FC Andorra se sotmet a una prova de foc avui a les 16 hores a Prada de Moles. En la jornada 23 de competició, els tricolors s’enfronten al CF Montañesa, que actualment ocupa la segona posició a la taula. En aquest sentit, el central Emili Garcia va comentar que «és un partit que agrada jugar. Quan t’arriba a casa el segon classificat, ho fa amb força perquè compartim el mateix objectiu. Tenim moltíssimes ganes d’afrontar aquest matx».

Quant al tipus de duel que esperen, va considerar que serà «un bon partit de futbol. Ens trobem dos equips que estem en dinàmiques bones i suposo que serà un partit dur, de màxima intensitat i esperem que es decanti cap a l’equip local». «Hem de pensar en nosaltres i en la nostra manera de jugar i fer-la efectiva. Estem en una dinàmica positiva però cal anar partit a partit i guanyar els nostres punts. La resta que faci el seu camí», afegia. En aquest sentit, va explicar que als rivals «se’ls pot fer mal amb el nostre joc: transicions ràpides, la possessió de pilota i materialitzant les ocasions que tinguem».

El d’avui, serà el segon partit de l’any a casa, després del matx contra el Sant Ildefons on els tricolors van guanyar per 5-1. Avui tenen una nova oportunitat d’apropar-se a l’ascens, i el club vol que s’ompli el camp de seguidors. Per això es farà una rifa amb diferents obsequis. L’objectiu és silenciar l’afició de la Montañesa.

Lluita per la posició

Les noves incorporacions a la plantilla provoquen que hi hagi una lluita per poder jugar. En el cas del centre de la defensa, Àlex Sànchez, Emili Garcia i Adrià Vilanova lluiten per dues posicions al partit. No obstant això, la batalla real és entre Sànchez i Garcia. En aquesta línia, Garcia va apuntar que «bé, això és futbol. Som tres centrals i dues posicions, ens hem de barallar a cada entrenament entre els tres, però la competitivitat és bona per al grup i per a nosaltres. Al final, la decisió és del míster».

Pel que fa als recents canvis al club, va afirmar que «quan arriba un grup inversor així, on hi ha gent del món del futbol, tens moltes ganes d’aprendre i moltíssima il·lusió».