Enfrontament amb la segona plaça en joc

La setzena jornada de la Lliga Multisegur Assegurances porta un duel entre el segon i el tercer classificat. El Vallbanc FC Santa Coloma s’enfronta a l’Inter Club Escaldes, amb els de Marc Rodríguez només un punt per sobre. Serà una jornada que també tractarà d’aprofitar el líder, la UE Sant Julià, que es troba amb el penúltim classificat, l’FC Ordino. Qui no vol quedar despenjat de cara a les primeres places és la UE Engordany, que juga davant la UE Santa Coloma. L’FC Lusitans s’enfronta al cuer de la taula, l’FC Encamp.

Per El Periòdic

