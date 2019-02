El Brasil de Luz es classifica pel Mundial

Brasil se suma a Argentina, Canadà, Estats Units i Veneçuela com una de les seleccions classificades del continent americà per ser al Mundial que es disputarà aquest any a la Xina. El conjunt carioca va obtenir el bitllet després d’imposar-se de manera clara a les Illes Verges per 80- 104. El base del BC MoraBanc Andorra, Rafa Luz, va contribuir a la victòria amb dues assistències i quatre rebots en els 17 minuts que va ser en pista.