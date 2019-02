El cens electoral creix un 11,2% i votaran 27.200 persones

Les llistes del cens electoral actualitzades per als comicis del 7 d’abril es van tancar ahir a les 15 hores amb un increment global d’electors d’un 11,2% en relació a les eleccions generals del 2015. Així, segons les dades fetes públiques a la web www.eleccions.ad un total de 27.278 persones tindran dret a sufragi, en front de les 24.512 que van poder votar ara fa quatre anys.



Per parròquies, a Encamp és on el creixement del cens ha estat més important (16,4%) passant de 3.374 electors a 3.928. En segon lloc hi ha la Massana, on l’increment és del 15,57% i s’ha passat 2.656 persones a 3.067. Per darrere hi hauria Sant Julià de Lòria, on el cens ha augmentat un 12,29% (de 3.588 electors a 4.029), seguit d’Ordino amb un augment del 10,53% (de 1.586 a 1.753); Canillo (+10,46%) passant de 908 a 1.0003 electors; Andorra la Vella (+9,83%) que ha passat de 7,372 persones que podien votar a 8.097 i per últim, la parròquia on menys ha variat el cens és Escaldes-Engordany. En aquest cas, l’increment ha estat del 7,42% i s’ha passat de 5.028 electors a 5.401.



Cal tenir present que si la comparativa es fa amb el cens registrat durant les eleccions comunals del desembre del 2015, les diferències es redueixen si bé a tot arreu es manté un increment del nombre d’electors. Globalment, comparat amb el desembre d’ara fa quatre anys, el nombre de persones amb dret a sufragi al Principat s’ha incrementat un 8,64%, ja que llavors van ser 25.109 les que podien votar.

Junta electoral

D’altra banda, ahir també es va fer públic un BOPA especial en el qual es donava a conèixer la composició de la Junta Electoral. Segons l’edicte, la Junta estarà presidida per Xavier Colom, la vicepresidenta serà Immaculada Rodríguez. Pel que fa als vocals hi haurà Laura Solanes, mentre que els membres designats pels partits polítics són Sònia Baixench, Joana Mañas (que ha substituït l’advocada Eva López després que aquesta entrés com a candidata a la llista nacional liberal i renunciés al seu lloc a la junta) i Alfons Miralles. La composició es va aprovar en una reunió feta dijous.