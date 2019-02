Les Crèdit Andorrà GSeries afronten la penúltima cursa

Les condicions meteorològiques incidiran en la competició. Àlex Bercianos, director de cursa, assenyala que «malgrat tot esperem mantenir la pista, en les millors condicions, fins al final. L’experiència positiva de l’anterior cursa serà de gran ajuda quant a la manera de procedir però el retoc en els horaris era del tot necessari». Queden dues cites i menys la categoria GS2, amb Ferran Pujol com a gran dominador després de guanyar totes les proves fins al moment, en la resta el campionat està del tot obert en la lluita pel títol. Són líders José Roger Chalmeta (GS), Jaume Bartomeu (2RM), Raul Ferré (CarCross) i Yann Le Potier (Side by Side).

Les Crèdit Andorrà GSeries encaren la penúltima cita del calendari aquest cap de setmana. Les altes temperatures que s’esperen faran que els horaris variïn per competir en les franges amb menys sol sobre el traçat del Circuit d’Andorra-Pas de la Casa.

Per El Periòdic

