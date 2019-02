Cardelús evoluciona sobre la KTM al circuit de Xerès

El circuit de Xerès va acollir la tercera i última jornada d’entrenaments IRTA. Xavi Cardelús va participar en dues de les tres sessions, amb l’objectiu de seguir evolucionant a sobre la KTM de l’Ángel Nieto Team de cara a l’inici del Campionat del Món de Moto2.

A la primera va completar 12 voltes, mentre que a la segona en van ser un total de 25, amb una volta ràpida de 1.43,5 minuts. «He sortit a pista a només dues de les tres sessions programades perquè el cansament ja es començava a deixar notar després d’estar rodant aquí des del dilluns. Hem treballat al llarg de cinc dies i la posada a punt de la moto ha evolucionat força. Cada cop estem més a prop de fixar una base que ens permeti afrontar la temporada», assenyalava Cardelús. Els resultats amb la nova moto van arribant i la volta ràpida obtinguda ahir «s’ha quedat a poc més de dues dècimes de segon del meu millor registre», tot i que l’objectiu d’aquests entrenaments «no és el d’aconseguir el millor temps possible, sinó posar-ho tot a punt per a quan comenci la competició. Cal tenir en compte que es tracta d’una moto nova i que, conseqüentment, hem de provar moltes coses per acabar trobant el compromís de preparació ideal a partir del qual afinarem ja per competir».

La setmana vinent Cardelús i l’Ángel Nieto Team es desplaçaran a Qatar per portar a terme l’últim test de la pretemporada, pas previ al començament del Mundial de Moto2 al mateix circuit de Losail, el 10 de març.