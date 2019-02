Hinterreitner guanya i Mijares és segona al gegant de Cerler

Hinterreitner va guanyar signant un crono d’1.32,37 minuts, sent la més ràpida a les dues mànegues de la cursa, amb temps de 45,53 i 45,84 segons. Mijares era segona amb 1.32.00. Totes dues van millorar punts FIS en la disciplina, marcant-ne 38.40 i 45.36, respectivament. Completava el podi l’esquiadora espanyola Sofia Gandarias (1.32,54). Xènia Rodríguez va ser cinquena amb 1.33,29 i també millorava punts, quedant-se amb 59.62. Zoe Ramírez va ser 13a (1.36,54), mentre que Jessica Núñez no va completar la segona mànega.

Per El Periòdic

