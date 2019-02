Tessa Worley agafa sensacions a la pista Avet de cara a les Finals

No hi ha res com conèixer el terreny. I més si s’hi ha de compatir a tota velocitat, on qualsevol mínim error suposa perdre un temps vital que no permet ser al capdavant de la cursa. Els esquiadors més destacats, els que lluiten pels podis i els títols, no es poden permetre aquest marge i per aquest motiu estudien al míl·límetre el traçat on s’han de llançar. La francesa Tessa Worley no vol perdre l’oportunitat de tenir-ho tot controlat de cara a les Finals de la Copa del Món de Grandvalira, i per aquest motiu des d’ahir s’entrena a la pista Avet de Soldeu amb part de l’equip gal.

L’estada de Worley serà fins demà, en una preparació intensiva de cara a les curses tècniques que se celebraran el 16 i 17 de març. L’Avet no és una pista desconeguda per a l’esquiadora francesa, ja que el 2012 hi va guanyar el gegant de la Copa del Món que s’hi va disputar. Actualment ocupa la segona plaça de la general de l’especialitat amb 374 punts, només superada per l’estatunidenca Mikaela Shiffrin amb 455. Aquesta temporada suma quatre podis en gegant. Es va imposar al de Söelden (Àustria), va ser segona a Kronplatz (Itàlia) i va obtenir la tercera plaça a Courchevel (França) i Semmering (Àustria). Abans de les Finals correrà a Maribor (Eslovènia) i Spindleruv Mlyin (República Txeca).

Worley: «Estic preparada per una nova gran lluita a les Finals en la prova de gegant i espero ser tan ràpida com l’últim cop al 2012»

Després de testar el traçat de Soldeu en la jornada d’ahir, Worley indicava que «és tot un repte. És una pista complicada, molt tècnica. Estic molt satisfeta de poder-la provar abans que arribi l’esdeveniment. Estic preparada per una nova gran lluita a les Finals en la prova de gegant i espero ser tan ràpida com l’últim cop al 2012. És un gran lloc per acollir unes Finals». L’entrenador de l’equip de França, Lionel Pellicer, assegurava que la pista «està perfecte, té un perfil amb un bon mur a la part alta i a la baixa amb neu dura. Han fet un molt bon treball amb aquesta pista. Hem tingut un molt bon entrenament». Aquest tipus de tests, amb figures de l’esquí que exigeixen el màxim del recorregut per on llisquen, són una prova a tenir en compte de cara a la preparació per a la competició oficial. David Fillet, responsable de la pista Avet de les Finals de la Copa del Món, assenyalava que permeten «saber a nivell competitiu com està ara mateix la pista. Li falta algun puntet de neu i endurir una mica alguna zona, però pel que fa el perfil i els murs estem on volem estar i ara mateix estan en nivell de Copa del Món».

Equip andorrà

A nivell individual el Principat no comptarà amb cap representant a les Finals, però sí que ho farà a la competició per equips. La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) encara no ha assegurat cap dels corredors que hi seran presents, tot i que Mireia Gutiérrez i Àxel Esteve tenen el lloc assegurat. La resta de noms encara estan per decidir i els que tenen més possibilitats són Àlex Rius, Xavi Salvadores i Cande Moreno. Hi participaran quatre representants nacionals, amb dos reserves. «Encara tenim marge per decidir els esquiadors i tindrem en compte l’estat de forma en el que es trobin», assegurava Carles Visa, director tècnic de la FAE.