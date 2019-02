El Pla de Mobilitat a la vall central es demora fins al pròxim Govern

El ministre d’Ordenament Territorial en funcions Jordi Torres va comunicar ahir, durant la seva visita al saló del videojoc, que el Pla de Mobilitat Integral de la Vall Central «es posposarà fins que estigui constituit el nou Govern». Segons va explicar Torres, la Taula Nacional de Mobilitat va decidir que el millor per a aquest pla és que sigui el nou Executiu qui li «doni un nou impuls» i així «no polititzar un tema tan important».

Així doncs, aquest projecte no es durà a terme en la present legislatura malgrat tenir un termini d’execució de nou mesos des que a l’octubre del 2017 el Govern adjudiqués la seva redacció a l’agrupació d’empreses formada per Suport EC, Euroconsult i Doymo per un import total de 123.979 euros.

En aquest sentit, la pròpia cònsol major d’Andorra la Vella Conxita Marsol ja va lamentar fa uns mesos el retard d’aquest pla tant reivindicat pels comuns de la capital i el d’Escaldes-Engordany.

El projecte, tal com va detallar el Govern, planteja com a principals objectius la millora de la qualitat de vida de les persones, la millora de la qualitat de l’aire, i l’optimització i la racionalització dels recursos.

Fracàs de la prova pilot

D’altra banda, Torres va comentar que la Taula Nacional de Mobilitat va descartar implementar la prova pil·lot del passat mes de gener per intentar reduir les retencions a la CG2 i a la CG3 perquè «no va funcionar com estava previst».

Del 30 de gener al 1 de febrer Mobilitat va impulsar una prova pilot entre les valls del nord, Encamp i les valls centrals que consistia en habilitar un sol carril des de la rotonda de Sorribes i fins a l’encreuament de Sispony a la Massana i entre Valira Nova i la Bartra a Encamp, entre les set i les nou del matí.