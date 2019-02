MásMóvil va facturar 6.850 euros a un usuari a Andorra

Un usuari espanyol va rebre una factura de 6.850 euros de la companyia MásMóvil per haver consumit dades en territori andorrà des del 29 de desembre de 2018 fins a l’1 de gener de 2019, tal com va informar ahir el portal informatiu fuenlabradanoticias.com.

No obstant això, l’usuari ha aconseguit que, a través de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), el servei de medicació de l’empresa MásMóvil li retorni la quantitat cobrada de més pel consum de dades en itinerancia a Andorra.

D’acord amb l’article 15 del reglament de la Unió Europea núm. 531/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 13 de juny de 2012 relatiu a la itinerància en les xarxes públiques de comunicacions mòbils a la UE, les companyies han d’aplicar per defecte un límit de volum, que és aproximadament 50 euros per període de facturació mensual (sense IVA), i que s’aplica a tots els clients que no hagin optat per un altre límit.

A més, es regula la necessitat que l’usuari presti prèviament el seu consentiment per a ampliar la prestació del servei, cosa que el client no va realitzar en cap moment.

El penúltim cas d’usuaris afectats per aquesta casuística és el del lleidatà Josep Barbero, que el passat 8 de desembre va ser al Principat i posteriorment li va arribar una factura de 2.934,25 euros en concepte de tràfic de dades a l’estranger per les nou hores que va estar al país.