Salut motivarà especialistes per anar a treballar al Pirineu

Tot i això, Vergés no va concretar si aquests incentius seran de caire econòmic, com ho és el complement de ruralitat que cobren els facultatius de l’Institut Català de la Salut.

Així, la titular de Salut va fer una crida perquè els nous professionals apostin per «fer una part de la seva formació pràctica en equipaments del Pirineu». A més a més, es va mostrar receptiva a la idea d’oferir incentius que animin tots els professionals mèdics, siguin o no especialistes, a triar aquesta opció.

La consellera, que va aprofitar la visita per posar en valor la bona coexistència entre els sistemes sanitaris català i francés, considera que la clau per aconseguir-ho és trencar amb la idea que les carreres professionals dels especialistes només es poden desenvolupar des de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Vergés va defensar que el Govern treballa per «un sistema amb equitat territorial» que «garanteixi que l’atenció a la ciutadania es duu a terme amb un criteri basat en la màxima proximitat possible».

En una visita a Puigcerdà, Vergés es va comprometre aquest divendres a atendre la petició dels centres mèdics pirinencs de disposar de més especialitats i aconseguir que per a aquests experts sigui «atractiu» venir a treballar a les comarques de muntanya, ja sigui quedant-s’hi a viure o bé de manera parcial.

