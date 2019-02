La Policia deté una persona per tràfic de marihuana

El Cos de Policia va detenir un home resident de 59 anys el passat dijous 21 de febrer, a les 23.45 hores, a Escaldes-Engordany, com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de productes estupefaents. En el marc del que el cos va anomenar operació ‘RIU’, els agents van poder comissar fins a 75 grams de marihuana, a més de 445 euros en efectiu i diversos dispositius mòbils. Segons va informar la Policia a través d’un comunicat emès ahir mateix, en el moment de la detenció, els agents van procedir a controlar dues persones més, un home no resident de 26 anys i un home resident temporal de 27 anys, que van ser identificats com a presumptes clients de la persona detinguda.

El cos policial no descarta noves detencions en el marc de l’operació ‘NIU’, que segueix oberta

El cos policial va assegurar que la investigació que s’havia dut a terme va permetre desmantellar un punt de venda d’estupefaents al Principat i en particular a Escaldes, El Tarter, Soldeu i el Pas de la Casa. Tot posant de relleu que l’operació s’ha dut a terme a la temporada d’hivern, una època en la qual el Cos de Policia fa un reforç important en la lluita contra els estupefaents per contrarestar l’augment tant del seu tràfic com del consum.

La Policia ja va especificar que l’operació ‘RIU’ es manté oberta i que, per tant, no descarta noves detencions en els propers dies. De tota manera, és rellevant que des que va començar l’any, ja s’han produït fins a 50 detencions relacionades amb l’àmbit del tràfic i el consum d’estupefaents.