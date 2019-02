Avui comença el judici contra Joan Besolí i Sandro Rosell

El judici, previst en onze sessions –d’avui fins al 28 de febrer, de l’11 al 14 de març i del 25 al 27 de març–, comença després que Besolí i Rosell hagin passat un total de 641 dies en presó preventiva –primer a Soto del Real i després a Can Brians–, un període temporal de reclusió sense precedents ni en la història d’Andorra ni en la d’Espanya. De tota manera, cal recordar que tots dos havien demanat la llibertat provisional en reiterades ocasions, però que la jutge sempre els la va denegar.

L’advocat andorrà Joan Besolí, juntament amb l’expresident del FC Barcelona Sandro Rosell, la seva dona Marta Pineda i tres altres persones, seuen des d’avui al banc dels acusats de l’Audiència Nacional de Madrid per haver blanquejat presumptament 20 milions d’euros procedents de comissions il·legals percebudes de la Confederació Brasilera de Futbol (CBF) vinculades amb la venda de drets audiovisuals de partits amistosos de la selecció brasilera.

Per El Periòdic

