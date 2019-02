Els infants s’apropen a les danses i músiques tradicionals de França

Embadalits davant de l’escenari , fins a una cinquantena de nens i pares van gaudir ahir al matí de l’espectacle familiar La Xacona i el Rigodó ara fan el ball rodó, en el marc d’Ordino Clàssic. Vestits de l’època barroca, els cinc membres de la companyia catalana Xuriach van intentar explicar als més petits, a través de la dansa i de la música, la influència d’aquestes arts franceses en la cultura catalana.

Els protagonistes de l’obra viatgen fins al país veí del nord per aprendre i gaudir de les danses i músiques que es ballen a la cort del rei Lluís XIV i en tornar mesclen totes dues cultures. «Mostra com les danses que es ballaven fins a principis del segle XVIII a llocs tan populars com el clos de Barcelona o la rua de Carnaval van conviure durant uns anys amb els nous repertoris provinents de França», va dir en declaracions a l’ANA un dels directors artístics i músic de l’obra, Marc Riera.

En la seva primera visita a Andorra, la companyia va mostrar-se molt satisfeta per la rebuda i orgullosa de poder ensenyar una posada en escena propera, atractiva i divertida. La durada reduïda de les danses i el diàleg entre els intèrprets va dibuixar un intrigant fil argumental que va permetre mantenir els més petits atrapats tota l’estona en l’acció.