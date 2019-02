El ‘Fortnite’ acapara l’atenció dels ‘gamers’ en la desena edició del Saló del Videojoc

D’altra banda, Martí també va voler destacar «la bona acollida» d’altres zones com la dels drons, situada al hall, i la del joc de la final de la Copa del Món d’esquí, que compta amb la col·laboració de Grandvalira.

Malgrat l’alta demanda de participació al vehicle que permetia endinsar-se en la realitat virtual, «hi ha hagut una limitació d’alçada» per la qual «els més petits hauran d’esperar uns anys per poder jugar».

Un altre dels punts forts del saló va ser el pas de la fibra òptica dels 300 als 700 Mbps, que es va poder constatar al simulador de F1 on s’hi han recorregut un total de 1.700km al circuit del joc.

En total han estat tres partides en les quals des de l’organització estimen que 90 gamers van poder jugar simultàniament. «Els nens s’ho han passat molt bé, estaven molt emocionats i nerviosos» va manifestar Martí, qui va remarcar que una de les consignes és que la partida amb el youtuber de prop de 5 milions de seguidors fos delimitada exclusivament per a jugadors andorrans.

«Necessitàvem uns 100 ordinadors i aquí n’hi havia 22 més els que teníem a l’escenari. I hem omplert tots els ordinadors d’aquí i hem enviat la clau a la gent de casa per poder accedir a aquesta partida privada» va explicar ahir la cap de comunicació d’Andorra Telecom Inés Martí.

Dels 99 punts de joc que hi havia al saló, un total de 34 estaven destinats exclusivament al Fortnite. I de les 460 persones que han participat en els diferents tornejos que s’han disputat durant el cap de setmana, un total de 128 ha estat per aquest joc de zombis.

El Fortnite era una de les grans apostes de la desena edició del Saló del Videojoc i els visitants no només l’han donat la raó a l’organització sinó que han fet petit el desplegament que havia previst Andorra Telecom.

