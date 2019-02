Moles defensa que l’acord amb EDF pot impulsar altres projectes

El director general de FEDA Albert Moles va defensar «la importància» dels tres acords que va signar amb Electricité de France (EDF) per permetre l’entrada de capital privat a la parapública, la instal·lació de comptadors intel·ligents i l’estabilitat del preu de l’electricitat.

Moles va considerar que el conveni que facilita l’entrada de la filial d’EDF —Dalkia — a la societat de FEDA Capçalera, per impulsar les xarxes de calor i cogeneració, pot ser un primer pas perquè altres projectes relacionats, per exemple, amb les energies fotovoltaica, hidràulica o renovable tinguin també socis com en aquest cas.

Pel que fa al projecte concret que es vol impulsar amb Dalkia, Moles va assegurar que ara es té «un bon soci tecnològic i potser no cal un segon», descartant, per tant, que ara com ara hi puguin haver altres que se sumin amb la mateixes condicions que Dalkia a l’impuls de la xarxes de calor i la cogeneració. El que sí creu, però, és que el projecte podria estar obert a «buscar» més «capital», tal com va informar l’ANA.

El director general de FEDA va explicar que aquesta entrada de capital de Dalkia s’ha donat un cop el projecte de la cogeneració de Soldeu «va bé», expandit-se cap al Tarter, i les primeres obres de la xarxa de calor de la Comella estan adjudicades, és a dir, quan hi ha «una realitat» i quan, de manera paral·lela, s’ha aconseguit estructurar i dotar de pressupost Capçalera. És a dir, quan aquestes dues qüestions han estat tancades i s’ha tingut una proposta «embastada», «s’ha posat sobre la taula de manera seriosa amb EDF».

Moles també va recordar que més enllà dels projectes de Soldeu i la Comella també hi ha el del Pas de la Casa, que encara s’ha de veure com es tira endavant, i si es fa en el marc d’aquesta societat. A més, va assenyalar que poden «acabar sortint» altres propostes i que llavors caldrà veure com es materialitzen.

«El que hem tancat és un primer pas», va indicar, afegint que altres propostes podrien materialitzar-se tant per part de FEDA com en societat amb altres empreses. El que sí va destacar és que amb la nova llei de transició energètica i la de FEDA, que també s’ha impulsat aquesta legislatura, «hi ha més possibilitats i oportunitats de fer coses, de fer-les des de FEDA, amb alguna societat, en concessió» o fins i tot que els consumidors privats impulsin el seu autoconsum.

L’acord amb Dalkia suposa rebre el suport d’una empresa que té 350 xarxes i que aquesta entrada no només aporti diners a FEDA sinó també «coneixement». «Tenir un partner d’aquest nivell és importantíssim», va subratllar Moles, ja que EDF és l’empresa energètica líder a Europa i la parapública es podrà beneficiar no només de l’estada al país de tècnics de l’empresa francesa sinó que personal de FEDA vagi a França a formar-se. A més, segons Moles, es «demostra interès pels projectes» que s’estan fent a Andorra i és «una bona manera per accelerar-los».

Pel que fa a l’acord per a l’estabilitat del preu de l’energia, tal com va apuntar Moles, suposa no només que al client se li garanteix que no hi haurà «grans variacions» del cost de la llum sinó també «estabilitzar el marge de FEDA i la seva capacitat d’invertir».

En aquest sentit, Moles va argumentar que «un dels riscos és que si el preu s’apuja molt igual s’hauria d’acabar pujant de cara al client» i FEDA perdria capacitat d’inversió o tindria un marge de resultats menor. A més, es garanteix que la meitat o més d’aquesta energia que vingui de França procedeixi d’energies netes.

De fet, una part important vindrà dels parcs eòlics ubicats a Occitània, la qual cosa, a més, «dona visibilitat a Andorra en aquesta regió». Quant a la possibilitat que es pogués aconseguir un acord similar amb Espanya, Moles va remarcarque hi estan «treballant» i que hi ha diferents opcions sobre la taula.