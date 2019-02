Els títols de les GSeries 2019 es decidiran a l’última cursa

S’haurà d’esperar a l’última jornada de competició per saber qui seran els campions de les cinc categories de les Crèdit Andorrà GSeries 2019. Durant la G4 no només no s’ha proclamat cap vencedor sinó que s’ha afegit més emoció i incertesa en la competició.

Miguel Socias s’ha situat com a líder de la modalitat GS, després de protagonitzar una jornada sense errors i d’aconseguir els 50 punts possibles. En la GS2, Ferran Pujol es va veure sorprès per un Marc Gutiérrez que va mantenir un nivell molt alt de pilotatge. ‘Guti’ va demostrar que, tot i competir de manera intermitent a les GSeries i fer-ho per primera vegada al volant d’un GIAND, és capaç d’assolir un ple en la puntuació. D’altra banda, Pol Vila es va mostrar decidit a esgotar fins al final les seves opcions al títol.

Pel que fa a les 2 Rodes Motrius, Carles Porté va brillar i es va convertir en el quart vencedor diferent de la categoria. El pilot va poder frenar la trajectòria positiva de Jaume Bartumeu i Joan Sala i endur-se els 50 punts. D’aquesta manera, el pilot andorrà deixa oberta la possibilitat de poder lluitar pel títol a la G5.

Les modalitats de Car Cross i Side by Side no es van poder competir en el traçat andorrà. Les altes temperatures van obligar els organitzadors a reorganitzar el programa del cap de setmana.

La climatologia afecta el circuit

Les previsions meteorològiques es van complir rigorosament. L’ambient va ser molt calorós a la zona del Port d’Envalira durant tot el cap de setmana. Les conseqüències van ser nefastes per a la pista andorrana, que en poques hores va veure com el gel es convertia en aigua. Davant d’aquesta situació, el director del circuit, Àlex Bercianos, va decidir que «la G4 de les categories Car Cross i Side by Side es traslladaran al diumenge dia 3, aquestes categories faran la G4 i la G5 en la mateixa jornada».