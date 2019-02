Gol Solidari lliura 1.500€ a Special Olympics Andorra

L’associació Gol Solidari ha fet entrega d’un donatiu per import de 1.500€ a Special Olympics Andorra, que servirà per finançar la participació d’aquesta federació als Mundials d’Abu Dhabi. La competició se celebrarà a partir del 14 de març i fins al dia 22 en aquesta ciutat dels Emirats Àrabs. Special Olympics participarà en aquests mundials amb 20 esportistes en les disciplines de bàsquet, bàdminton, atletisme, judo, natació i petanca.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació