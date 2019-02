Optimisme moderat

La polèmica va marcar el partit de dissabte entre l’FC Andorra i la Montañesa. A la segona part, el matx va enfosquir i cada dos minuts s’havia d’interrompre el joc per faltes, una d’elles va tenir com a conseqüència l’expulsió de Martí Riverola. Al minut 62 de partit, Jordi Betriu va comentre una falta però el col·legiat va adjudicar la targeta groga a Riverola, que es va queixar de seguida. L’error arbitral va derivar en una gran discussió on es van veure involucrats tots els jugadors dels dos equips i durant la qual es va acusar el migcampista català de fer un cop de cap a un rival. El joc es va interrompre durant sis minuts en què Betriu va rebre una targeta groga i es va expulsar Riverola per una agressió que no havia comès.

En acabar el partit, el jugador va anar a parlar amb els àrbitres per exposar la situació. Jaume Nogués, director esportiu del club, va explicar que «de moment estem a l’espera del Comitè de Competició. Hi ha les imatges, però no depèn de nosaltres. Són circumstàncies que passen en un partit, els jugadors estan calents, l’àrbitre s’equivoca amb la decisió que pren quan no és ell [Riverola] qui fa la jugada i d’aquí s’encadena tot. Són moments en què el jugador va a 200 revolucions i això s’ha de vigilar que no passi però es pot arribar a entendre, però de cop de cap no n’hi va haver... Ara haurem de lluitar i esperar el que digui el Comitè de Competició».

Malgrat la controvèrsia de dissabte, l’equip va aconseguir complir per la mínima i va sumar tres punts més que serveixen per retallar distàncies i pujar una posició més a la taula. En aquest sentit, Nogués va valorar que «a la lliga anem molt bé». «Crec que l’equip està bé, juga bé, porta el pes dels partits, defensivament ens generen poc perill, però sempre hi ha coses a millorar. Personalment estic molt content de com estan anant les coses i del caire que agafa l’equip i com es porta tot», afegia. A més, va considerar que «tenim molt clar que som el rival a batre per molta gent però al final és un tema de qualitats. Els rivals són equips que estan treballats, que van a totes contra nosaltres i és difícil. La competició és molt igualada i, encara que tinguem un equip de molta qualitat, costa».

Així mateix, va afirmar que «s’ha de tenir un optimisme moderat i anar amb molta cautela». «Crec que l’ascens encara està lluny, ens queden 12 partits i estem uns punts enrere. No podem fallar, el marge és curt. No podem pensar que ja tenim l’ascens fet perquè ens equivocaríem, aquí sí que és on jo crec que perdríem les opcions de pujar. El dia que ens creguem que ja hem pujat, serà quan no pujarem. Si no ens ho creiem, com fins ara, i seguim treballant com ho estem fent, estic convençut que arribarà un moment en què ens hi podrem posar de veritat».

Sense partit

Aquest cap de setmana no hi haurà matx, de manera que el conjunt del Principat no jugarà fins al dia 10 de març contra el Mollerussa. En aquesta línia, Nogués va exposar que «vam intentar posar tant el partit del Vilanova com el del Lleida, que haurem d’ajornar per seleccions... Ens hauria agradat jugar bàsicament perquè és un tema de dinàmiques i ara és positiva. També ens interessa perquè com més aviat ens veiem allà a dalt, millor. Encara que fos un partit difícil, perquè el Vilanova està molt en forma, sí que ens hauria agradat jugar i no parar i continuar».